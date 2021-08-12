РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Шахматная школа «Гамбит» проведет турниры для детей и взрослых в честь Дня физкультурника в Малаховском парке культуры и отдыха Люберец 13 и 17 августа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Общеобластной праздник в честь Дня физкультурника пройдет в округе 14 августа.

13 и 17 августа шахматная школа проведет большие турниры для детей и взрослых с награждением победителей. Оба состязания начнутся в 17:00.

13 августа состоится турнир для взрослых, 17 августа - для детей. Предварительная регистрация участников по телефону: 8(916)660-43-96 - Анатолий Львович.