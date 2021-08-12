РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Шахматная школа «Гамбит» проведет турниры для детей и взрослых в честь Дня физкультурника в Малаховском парке культуры и отдыха Люберец 13 и 17 августа, сообщает пресс-служба администрации округа.
Общеобластной праздник в честь Дня физкультурника пройдет в округе 14 августа.
13 и 17 августа шахматная школа проведет большие турниры для детей и взрослых с награждением победителей. Оба состязания начнутся в 17:00.
13 августа состоится турнир для взрослых, 17 августа - для детей. Предварительная регистрация участников по телефону: 8(916)660-43-96 - Анатолий Львович.
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