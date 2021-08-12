РИАМО - 12 авг. Лефортовский суд столицы удовлетворил ходатайство ФСБ об аресте доктора технических наук Александра Куранова, который проходит по делу о госизмене в качестве основного фигуранта. Об этом сообщает Nation News.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова по уголовному делу о госизмене.

Куранов будет находиться под стражей до 9 октября текущего года. Материалы расследования дела по статье 275 УК РФ «Государственная измена» не раскрываются.

Ученый также был профессором кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, но в 2016 году его уволили из вуза.

Куранов – ведущий специалист в области физики и химии плазмы. Ученый написал более 100 научных работ.