РИАМО - 12 авг. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в четверг посетил лесопарк в микрорайоне Супонево в Звенигороде, который готовят для масштабного благоустройства. Вместе с жителями он обсудил концепцию создания нового парка и взял в работу предложения от активистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Парк создается при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Лесопарк в Супоневе – живописное место, около 35 га земли Гослесфонда. Сейчас вместе с жителями мы разрабатываем концепцию развития территории, чтобы здесь потом появился парк. Территория большая. Постараться сохранить здесь дикую природу – это одна из приоритетных задач», - отметил Андрей Иванов.

Основные работы запланированы на 2023 год, но, как отметил руководитель муниципалитета, будет сделано все возможное, чтобы начать работы уже в следующем году.

«Наша задача в этом году – пройти все согласования, подтвердить концепцию развития и далее начинать благоустройство парка. Разобьем эти работы на несколько этапов, потому что территория большая и нужны большие средства. С вопросом о финансировании будем выходить на уровень правительства Московской области», – отметил глава округа.

По его словам, на сегодняшний день деньги на благоустройство заложены на 2023 год, но возможно округа сможет обосновать необходимость начала строительства в 2022 году.

В парке будут предусмотрены зоны для занятия спортом, активного и тихого отдыха, территории для пикников, детские игровые площадки, появятся кафе и станция проката, будут созданы дополнительные парковочные места. Дорожно-тропиночную сеть полностью благоустроят, создадут велосипедные и пешеходные дорожки, проведут освещение, установят навигацию.

«Здесь появятся зоны для активного образа жизни, для тех, кто отдыхает с маленькими детишками, для молодежи – воркауты, скейт-площадки. Уверен, что этот парк станет точкой притяжения в Звенигороде», - уточнил Андрей Иванов.