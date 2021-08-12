РИАМО - 12 авг. На ВДНХ 14 и 15 августа проведут бесплатные тематические лекции и экскурсии, приуроченные к 75-летию ракетно-космической корпорации «Энергия», сообщает пресс-служба выставки.

14 августа в 13:00, 15:00 и 17:00 пройдут экскурсии «Люди и космос». Гости центра «Космонавтика и авиация» смогут узнать о конструкторах, чья работа сделала возможным покорение космоса, о деятельности РКК «Энергия» и иных предприятий, которые принимают участие в создании космической техники.

В этот же день в 16:30 в центре молодежного инновационного творчества «Робошкола» прочитают бесплатную лекцию на тему «Космическая кузница: ОКБ-1». Все желающие смогут узнать о знаменитом главном конструкторе Сергее Королеве и его соратниках.

15 августа в 14:00 состоится бесплатная лекция «Сердце космонавта под контролем». Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы Института медико-биологических проблем РАН Елена Лучицкая расскажет, как перестраивается работа сердца, какая система позволяет оценить здоровье космонавтов и другое. Лекция пройдет в центре «Космонавтика и авиация».

Данное мероприятие откроет цикл лекций «Записки космического врача», они будут проходить в рамках проекта «Знание. ВДНХ» в партнерстве с Институтом медико-биологических проблем РАН. Лекторы будут рассказывать об особенностях космической медицины 1-2 раза в месяц. Мероприятия будут проводить по выходным дням.

На все мероприятия требуется предварительная регистрация. Они также проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.