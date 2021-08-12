РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. В подмосковных Люберцах на улице Кирова автомобиль наехал на мужчину, он остался жив, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В четверг в 15:45 по адресу: улица Кирова, дом №22 автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Он получил травмы и обратился за медпомощью. Информация о пострадавшем ребенке, которая появилась в соцсетях, не подтвердилась.

Водитель с места происшествия не скрывался. Следствие устанавливает причины произошедшего.