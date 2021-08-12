РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 авг. В подмосковных Котельниках 14 августа состоится турнир по стритболу Clutch Shot, приуроченный ко Дню физкультурника, сообщает пресс-служба администрации округа.

Он стартует в 11:00 на многофункциональной хоккейной площадке, которая расположена в Кузьминском лесопарке.

Жители могут принять участие в спортивном мероприятии. Для этого необходимо собрать свою команду: 3 полевых игрока и 1 запасной игрок, а затем оставить заявку, позвонив по телефону: 8(498)742-02-40.

Заявки принимаются не позднее 17:00 13 августа.