РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 авг. В конце августа в Котельниках заработает первый скейт-парк, сообщает пресс-служба администрации округа.

Он будет располагаться на территории стадиона «Русские газоны - Котельники» по адресу: микрорайон Силикат, дом №31.

Работы по возведению нового спортивного пространства находятся в активной стадии: произведена заливка 6 фигур бетоном, их шлифовка и затирка, ведется подготовка основания пола спортивного сооружения. После завершения прилегающая территория будет благоустроена.

В конце месяца молодежь города, которая давно просила обустроить такой спортивный объект, сможет приступить к тренировкам, а также отдыхать и кататься на скейтбордах, роликах и самокатах.