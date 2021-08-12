РИАМО - 12 авг. ЦППК организовала 100 компенсационных автобусов для перевозки пассажиров, они будут курсировать 14-15 августа из-за ремонта на Рижском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компенсационных автобусы будут работать по маршрутам Нахабино – Тушинская, Шаховская – Волоколамск в обоих направлениях, а также Павшино – Тушинская.

С 02:20 14 августа до 14:20 15 августа будет закрыт первый путь на участке Нахабино – Павшино Рижского направления МЖД. Во время наименьшего пассажиропотока планируется провести масштабные работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры.

В указанное время электрички будут ходить по одному пути поочередно в обоих направлениях. У части изменится режим остановок, некоторые проследуют по укороченным маршрутам, ряд поездов выведут из расписания.

Для проезда на автобусах пассажирам следует предъявить проездные документы на электричку, которые действуют на данном маршруте. Фактическое время отправления автобусов зависит от дорожной ситуации по маршруту их следования.

Пассажиров попросили заранее планировать поездку. Ознакомиться с расписанием движения электричек можно на официальном сайте ЦППК, станциях и остановочных пунктах, а еще в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».