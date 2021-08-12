РИАМО - 12 авг. Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму новый законопроект, согласно которому срочная служба в российской армии будет вноситься в общий трудовой стаж. Об этом сообщает Газета.ru.

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что срок службы в ВС должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года мужчины, имеющие стаж не меньше 42 лет, получили право выйти на пенсию на 2 года раньше, но не ранее 60 лет. При этом в страховой стаж для досрочной пенсии включались только периоды начисления страховых взносов в Пенсионный фонд, то есть период работы.

«Исполнившие почетную конституционную обязанность граждане, которые после службы в армии еще долго трудились, достойны того, чтобы иметь возможность досрочно уйти на пенсию», — отметил Турчак.

По оценкам ПФР, расходы на реализацию закона в 2022 году составят 2,18 млрд рублей, в 2023-м — 3,67 млрд рублей, в 2024-м — 3,88 млрд рублей. В случае его принятия, он вступит в силу 1 января 2022 года.