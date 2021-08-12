РИАМО - 12 авг. Защитник Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что ничего не знает об обещаниях актера, которые он мог дать матери и гражданской жене погибшего в ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова, сообщает Газета.ru.
Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский сказал, что обещания актера не были выполнены. По его словам, Ефремов дал обещание купить дом матери погибшего, а также выплатить компенсацию его гражданской жене Ирине Стерховой.
«Кто-кто сказал? Добровинский? Мне об этом ничего не известно», — подчеркнул Хархорин.
Он рассказал о пребывании актера в колонии.
Михаил Ефремов отбывает срок в 7,5 лет в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Он, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля, 8 июня 2020 года в Москве стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров.
Рассмотрение кассационной жалобы актера с просьбой о смягчении приговора запланировано на 15 сентября.
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