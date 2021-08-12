РИАМО - 12 авг. Защитник Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что ничего не знает об обещаниях актера, которые он мог дать матери и гражданской жене погибшего в ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова, сообщает Газета.ru.

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский сказал, что обещания актера не были выполнены. По его словам, Ефремов дал обещание купить дом матери погибшего, а также выплатить компенсацию его гражданской жене Ирине Стерховой.

«Кто-кто сказал? Добровинский? Мне об этом ничего не известно», — подчеркнул Хархорин.

Он рассказал о пребывании актера в колонии.

«Он общается с родственниками. Это общий режим, и в соответствии с исправительно-трудовым кодексом ему разрешены личные свидания. С кем он общается чаще, я не знаю, — у меня совершенно другая задача», — отметил адвокат.

Михаил Ефремов отбывает срок в 7,5 лет в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Он, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля, 8 июня 2020 года в Москве стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

Рассмотрение кассационной жалобы актера с просьбой о смягчении приговора запланировано на 15 сентября.