РИАМО - 12 авг. Сотрудники Росгвардии задержали 2 злоумышленников, похитивших пожертвования из ящика для пожертвований в церкви в центре города, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

К росгвардейцам на Новой Басманной улице обратился сторож храма. Он сообщил, что несколько минут назад двое молодых людей с помощью подручных средств вытащили из урны для пожертвований крупную сумму денег.

Записав приметы злоумышленников, росгвардейцы спустя 5 минут задержали подозреваемых недалеко от места преступления. Ими оказались уроженцы города Чебоксары в возрасте 22 и 23 года.

Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.