РИАМО - 12 авг. Более 11 тыс. учеников сядут за парты школ подмосковного Реутова в предстоящем учебном году, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«1 сентября этого года школы Реутова откроют свои двери для 11 142 школьников, среди них будут 1 413 учеников, для которых предстоящий учебный год будет первым в жизни», - сказал Каторов.

Он уточнил, что в городе традиционно продолжат работу и специализированные классы. Ежегодно как минимум одна из школ Реутова получает отдельную специализацию, в числе которых, к примеру, инженерное и химико-биологическое направления. Эти специальности появились благодаря выделению средств по программе поддержки и развития наукоградов РФ.

«У юных жителей городского округа, которые еще в школе выбрали специализацию, есть реальные перспективы для поступления в профильные вузы», - добавил глава муниципалитета.

На сегодняшний день в Реутове действуют 12 школ и 2 учреждения дополнительного образования. Одним из символов города успел стать детский технопарк «Изобретариум». В рамках дополнительного образования школьники также могут реализовывать проекты по различным направлениям.