РИАМО - 12 авг. Первый масштабный футбольный турнир пройдет в подмосковном Реутове 14 августа, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

На стадионе «Старт» пройдет масштабный футбольный матч, который организовала ГК «Жилсервис» для всех желающих. Заявки на участие в турнире принимаются до 13 августа по телефону: +7(926)204-31-07 или на почту: pr@domreutov.ru.

Несколько молодежных команд представил Подростково-молодежный центр Реутова.

Футбольные команды будут состоять из 10 человек, а делиться будут на 2 категории: взрослые (18+) и подростковые (11+). Возможны мужские и женские составы.

Каждый из участников матча получит ценные призы и подарки.