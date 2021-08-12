РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Подольске, по данному факту проводится проверка, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

По предварительным данным, 9 августа в 18:50 у дома 4 на улице Победы в микрорайоне Климовск водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и обратился за медпомощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.