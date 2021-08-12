РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. Центр материнства и детства, а также перинатальный центр планируют создать на базе Домодедовской больницы, сообщается на странице ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Главный врач ДЦГБ Андрей Осипов и руководитель АНО «Центр поддержки семьи и материнства «Обьединение «Мать» Зульфия Иванова обсудили совместные перспективные программы по развитию материнства и детства в округе.

На базе ДЦГБ планируется создать перинатальный центр, где будут проводиться профилактика и лечение патологий как до беременности, так и во время вынашивания ребенка и родов.

В перспективе появится также центр материнства и детства для будущих и настоящих мам. Помимо действенной системы обратной связи, женщинам здесь предложат помощь в планировании беременности и подготовке к родам, обучат грудному вскармливанию и уходу за малышом и даже пригласят будущих мам на занятия йогой.

Также на базе ДЦГБ будет создан координационный совет по вопросам планирования семьи и своевременной диагностики здоровья, в состав которого войдут представители общественных организаций, служб наркологии, венерологии и центра медицинской профилактики.