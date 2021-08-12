РИАМО - 12 авг. Хирурги из Раменской больницы рассказали, что немытые овощи и фрукты, а также недостаточная термическая обработка еды в отпуске может привести в образованию эхинококковой кисты. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Раменскую больницу поступила женщина с жалобами на резкие боли в животе. У нее выявили эхинококковую кисту, которая занимала всю левую долю печени.

Эхинококкоз – это тяжелое заболевание, возбудителем являются мелкие ленточные черви. Они могут попасть в организм человека при недостаточной термической обработке продуктов и при употреблении в пищу немытых фруктов и овощей.

Эхинококки обычно выбирают для обитания органы брюшной полости, сердце и даже головной мозг человека. Кисты могут вырастать до 50 см в длину, а еще они содержат зародыши червей.

Кандидат медицинских наук, заместитель главврача Раменской больницы по хирургической помощи Дмитрий Зинатулин отметил, что хирурги выполнили сложнейшую операцию. Они удалили кисту и сохранили левую долю печени.

«В ходе удаления новообразования, крайне важно не повредить оболочку кисты, тем самым, не дать выход ее содержимому, которое за считаные минуты обсеменяет орган, вызывая мощнейшую интоксикацию, ведущую к смерти в течение 1-2 часов», - подчеркнул Зинатулин.

Он пояснил, что жить с эхинококкозом также крайне опасно. Киста постоянно растет, сдавливая ближайшие сосуды и препятствуя нормальному кровотоку в органе.

На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.

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