РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. С начала июня инспекторы Главгосстройнадзора Московской области выявили 3 самовольно возведенных объекта на территории подмосковного Красногорска, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В основном в число самостроев вошли жилые объекты и фундаменты. Самым частым выявленным нарушением стало несоблюдение отступов от здания до границ земельного участка и отсутствие разрешения на строительство. Один из объектов помог выявить активный житель городского округа.

«По каждому выявленному самовольному объекту готовится дорожная карта. С актуальным реестром самовольных построек можно ознакомиться на сайте Главгосстройнадзора», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства теперь полностью переведена в электронный вид. Вся документация о выявленных незаконно строящихся объектах ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области. Это значительно упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов по самовольным постройкам.

Кроме того, жители сами могут помочь в выявлении самостроев, это можно сделать, оставив заявку в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».