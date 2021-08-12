РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 авг. В рамках программы «Социальная газификация» Мособлгаз начал работы по догазификации 20 домов в деревне Аксиньино подмосковного Щелкова, сообщается на сайте администрации городского округа.

Чтобы стать участником программы «Социальная газификация» не нужно подавать заявку. В ранее газифицированных населенных пунктах газ до границы участка проведут бесплатно. Для проведения газа в дом необходимо заключить один комплексный договор. Для его заключения можно обратиться в офис Мособлгаз, МФЦ, МЭС, МосОблЕИРЦ, а также оформить услугу на сайте Госуслуг, Минэнерго и Мособлгаза.

На сайте можно ознакомиться с графиком проведения работ или обратиться на горячую линию: 8(800)100-75-75. Кроме того, можно обратиться в управление ЖКХ администрации городского округа Щелково: 8(496)561-11-47.