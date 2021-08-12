РИАМО - 12 авг. 76% подмосковных школ уже прошли приемку к новому учебному году, к 1 сентября также готовятся детские сады, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Она напомнила, что всего приемку в этом году проходят 1260 школ и 1353 детских сада.
«Специалисты оценивают пожарную безопасность, готовность к отопительному сезону, а также работу автобусов и пищеблока. Это очень важное направление работы и мы ежегодно относимся к нему со всей серьезностью – тут вопрос безопасности наших детей. Образовательные учреждения очень тщательно проверяют. Такие процедуры продлятся до 20 августа»,– добавила Каклюгина.
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