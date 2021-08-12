РИАМО - 12 авг. 76% подмосковных школ уже прошли приемку к новому учебному году, к 1 сентября также готовятся детские сады, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Московской области уже 958 школ прошли приемку и полностью готовы к новому учебному году – это 76% от всех школ региона. Проверку также проходят и детские сады, экспертные комиссии уже приняли 1042 дошкольных учреждения, то есть 77% садов уже готовы принять ребят первого сентября», — заявила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что всего приемку в этом году проходят 1260 школ и 1353 детских сада.

«Специалисты оценивают пожарную безопасность, готовность к отопительному сезону, а также работу автобусов и пищеблока. Это очень важное направление работы и мы ежегодно относимся к нему со всей серьезностью – тут вопрос безопасности наших детей. Образовательные учреждения очень тщательно проверяют. Такие процедуры продлятся до 20 августа»,– добавила Каклюгина.

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