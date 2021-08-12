В середине августа москвичей и гостей столицы ждут концерты групп «Би-2» и Ic3peak, а также женский стендап. В городе пройдут акция «Московская музейная неделя» и фестиваль короткометражных фильмов «Мечта». А в кинотеатрах жителей столицы будут ждать комедийный боевик «Главный герой» и трагический мюзикл «Аннетт». Куда сходить в Москве в предстоящие выходные, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Би-2»

Где: Москва, 66-й км МКАД, Крокус Сити, ресторан Shore House

Когда: 13 августа в 19:00

Стоимость: от 5000 рублей

Известная еще с советских времен рок-группа даст концерт для поклонников в рамках фестиваля #LETOLIFE. На выступлении музыканты исполнят свои хиты и другие композиции с разных альбомов. Купить билет на концерт можно на сайте.

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Ic3peak

сайт клуба «1930»

Где: Москва, пер. Партийный, д. 1, корп. 6, клуб «1930»

Когда: 13 августа в 20:00

Стоимость: 1900 рублей

Группа известна своими психоделическими видеоклипами и пронзительным вокалом солистки. Мрачный витч-хаус и эксперименты со звуком сделали Ic3peak одним из самых популярных российских коллективов. Купить билет на концерт можно на сайте клуба.

Женский стендап

Где: Москва, пр. Мира, д. 119, стр. 545, Зеленый театр ВДНХ

Когда: 14 августа в 20:00

Стоимость: от 1200 рублей

В этом шоу девушки-комики будут высмеивать стереотипы семейной жизни и рассказывать, как оставаться хорошей матерью и сохранять свою автономность в браке. Со стендапом выступят Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Варвара Щербакова и другие. Билеты — на сайте.

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СПЕКТАКЛИ

«Звуковые ландшафты»

Где: Москва, ул. Сретенка, д. 19,театр «Школа драматического искусства»

Когда: 14 августа в 19:00

Стоимость: от 1500 рублей

Акустический перформанс в четырех частях создал известный музыкант Петр Айду вместе со своей командой. Зрителям представят симфонию-мистерию, которую исполнят на множестве шумовых аппаратов, музыкальных инструментов и различных звуковых объектов, чтобы из звуков собрать единую картину. Купить билет можно на сайте театра.

«Девушка и революционер»

Где: Москва, Зубовский бул., д. 2, аудитория Музея Москвы

Когда: 13 августа в 20:00

Стоимость: от 3000 рублей

В центре спектакля — Октябрьский переворот и романтическая встреча Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой. Спектакль Владимира Агеева — о природе власти, о том, что она делает с людьми, и об отношениях мужчины и женщины. Купить билет на спектакльможно на сайте театра.

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ФЕСТИВАЛИ

Всероссийский фестиваль короткометражных фильмов «Мечта»

Где: Москва, ул. Васильевская, д. 13, Дом кино

Когда: с 11 по 15 августа

Стоимость: бесплатно

Участники фестиваля в своих работах размышляют о мечте как об инструменте, необходимом для поиска вдохновения и достижения счастья. Гости фестиваля смогут поучаствовать в живых дискуссиях с участниками съемочных групп, жюри, а также посетить мастер-классы ведущих деятелей кино. Узнать программу мероприятия можно на сайте.

XХ Всероссийская ярмарка меда

Где: Москва, пр. Андропова, д. 39, Ярмарочная площадь

Когда: с 6 августа по 24 октября

Стоимость: бесплатно

На территории музея-заповедника «Коломенское» представят более 40 сортов меда с многочисленных пчелиных пасек из 47 регионов страны. Гости смогут купить мед из верблюжьей колючки, белой акации, горький каштановый и другие. Подробности — на сайте.

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ВЫСТАВКИ

«Мир в зеркале повседневности»

Где: Москва, пер. Щетининский, д. 10, стр. 1, Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени

Когда: с 5 августа по 7 октября

Стоимость: взрослый билет — 300 рублей, льготный — 150 рублей

Выставка посвящена бытовому жанру в искусстве. Основа выставки — произведения живописи и графики русской школы XIX–XX веков и ряд работ западноевропейских мастеров.

Выставка разделена на секции: «В интерьере», «Исторический» бытовой жанр», «Городские сцены», «Сатирический жанр», «Жанровый портрет» и «Сельские сцены». Билеты — на сайте.

«Москва — Сеул: общие замыслы»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, Зубовский бул., д. 2, корп. 1, Музей Москвы

Когда: с 13 августа по 7 ноября

Стоимость: взрослый билет — 200 рублей, льготный — 100 рублей

На выставке представят работы современных российских и южнокорейских художников, чей творческий путь так или иначе связан с двумя столицами. В пространстве экспозиции представители Москвы и Сеула вступят в диалог на близкие им темы: соотношение глобального и локального, личной и национальной идентичностей, пространства и памяти, традиций и современности. Билеты можно приобрести на сайте музея.

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«Московская музейная неделя»

сайт мэра Москвы

Где: музеи Москвы

Когда: с 9 по 15 августа

Стоимость: бесплатно

В рамках акции «Московская музейная неделя» ряд музеев и выставочных залов открывает свои основные экспозиции для бесплатного посещения. В акции участвуют музей-заповедник «Коломенское», Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей и многие другие. Перечень музеев, которые можно посетить бесплатно, — на сайте.

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Комедийный боевик «Главный герой»

У обычного сотрудника банка все в жизни происходит по одному и тому же сценарию, пока он не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, в которой игроки могут делать все, что захотят. Герой попробует переписать свой код, завоевать внимание прекрасной девушки и спасти мир.

Драма-мюзикл «Аннетт»

Фильм рассказывает трагичную историю о стендап-комике, который теряет свою жену, оперную певицу, и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.