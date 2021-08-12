РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Юных жителей подмосковного Подольска поздравили с Днем молодежи и пожелали им счастья, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг отмечается Международный день молодежи. Молодость - особый период в жизни каждого человека. Это период радости, веселья и романтики. Период выбора жизненного пути и постановки жизненных целей.

«В Подольске живет действительно активная и яркая молодежь. От лица комитета по делам молодежи администрации округа поздравляем всю подольскую молодежь с этим праздником! Желаем успехов в достижении поставленных целей, ярких эмоций, успешных начинаний, здоровья и счастья», - говорится в сообщении.