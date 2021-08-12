РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 авг. В подмосковном Королеве мама выгуливала ребенка на балконе 9 этажа, мальчик сидел на перилах, свесив ноги на улицу, сообщает пресс-служба городской администрации.

О ребенке, сидящем на перилах балкона 9 этажа, сообщили жители подмосковного Королева. На фото видно, что за ребенком стоит женщина.

Городские службы провели проверку и установили родителей ребенка, которые оказались гражданами Узбекистана. Родителей вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних, на которой отец ребенка пояснил, что мать находится в России незаконно и не владеет русским языком и боялась выходить на улицу. Поэтому она гуляла с ребенком на балконе.

Члены комиссии провели с родителями профилактическую беседу. Семью поставили на контроль в правоохранительные органы.

В миграционной службе пообещали помочь женщине с оформлением необходимых документов.