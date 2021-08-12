РИАМО - 12 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании Единой цифровой платформы градостроительной деятельности (ЕЦП ГД), сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Главной задачей созданной платформы является обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти столицы. Кроме того, платформа призвана автоматизировать предоставление государственных услуг в сфере градостроительной деятельности.

Нововведение позволит регулировать перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве; контролировать прохождение экспертизы проектно-сметной документации и инвестиционную деятельность в строительстве и позволит решать другие задачи.

Также платформа будет задействована в реализации таких важных проектов, как формирование Московского территориального строительного каталога, оказание услуг граждан в рамках суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» а также для формирования цифровых паспортов объектов капитального строительства.

Предполагается, что цифровые паспорта станут основой для внедрения комплексных услуг (суперсервисов) и проактивного (автоматически, без заявления и личного визита) предоставления услуг участникам градостроительной деятельности.

Новая платформа также позволит сократить сроки осуществления административных процедур в сфере градостроительной деятельности. Они сократятся в несколько раз.