РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. На стадионе школы №21 Подольска установят новые футбольные ворота, работы проведут до 30 сентября, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Он получил ответ на депутатский запрос от председателя комитета по образованию администрации округа Надежды Фроловой по поводу приобретения и установки футбольных ворот на стадионе школы №21.

Из ответа следует, что в бюджете округа в текущем году предусмотрены средства на приобретение и установку сертифицированных футбольных ворот. Выполнение работ запланировано до 30 сентября.