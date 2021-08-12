РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Люберецкий ДК вошел в федеральный проект «Пушкинская карта», в рамках которого молодежь сможет бесплатно посещать музеи и театры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для активного привлечения детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства министерство культуры России запускает проект «Пушкинская карта». С 1 сентября молодежь от 14 до 22 лет сможет получить банковскую карту, на которую государство начислит деньги для покупки билетов в организации культуры: музеи, театры, филармонии и другие. От городского округа в данной программе будет участвовать Люберецкий дворец культуры.

«Пушкинская карта» может быть как виртуальной, так и пластиковой. На первом этапе реализации программы получить карту можно будет в мобильном приложении «Госуслуги. Культура».

На сайтах организации культуры, участвующих в программе, появится возможность купить билеты с помощью «Пушкинской карты». Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, на которые можно будет попасть с помощью карты, появится на портале: Культура.рф.