РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. В городском округе Люберцы продолжается реализация проекта регионального министерства культуры «ДК Онлайн», в августе запланировано семь занятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В августе в рамках регионального проекта «ДК Онлайн» жителей округа ждет четыре онлайн-занятия по изобразительному искусству, одно - по декоративно-прикладному искусству, а также запланировано два офлайн-мастер-класса. Подробнее - в Telegram-канале по ссылке: t.me/onlaindkkraskovo.

Каждую пятницу в 19:00 проходит онлайн-занятие по декоративно-прикладному искусству от руководителя арт-студии «Радуга» Ольги Щекиной в Instagram-аккаунте: @kkc.kraskovo.

14 и 21 августа в 12:00 состоится онлайн-занятие по изобразительному искусству от руководителя студии правополушарного рисования «Ты - мастер!» Елизаветы Мамонтовой в Instagram-аккаунте:@kkc.kraskovo.

17 августа в 15:00 пройдет онлайн-занятие по изобразительному искусству от руководителя ИЗО-студии «Акварелька» Татьяны Матвеенковой в Instagram-аккаунте:@centrkultura.

24 августа в 15:00 начнется онлайн-занятие по изобразительному искусству от руководителя ИЗО-студии «Палитра» Марины Филатовой в Instagram-аккаунте:@centrkultura.

27 августа в 18:00 пройдет офлайн занятие по декоративно-прикладному искусству от руководителя арт-студии «Радуга» Ольги Щекиной. Оно состоится в Красковском культурном центре по адресу: Красково, улица Лорха, дом №2.

28 августа в 12:00 пройдет занятие по изобразительному искусству от руководителя студии правополушарного рисования «Ты - мастер!» Елизаветы Мамонтовой. Оно состоится в Красковском культурном центре.