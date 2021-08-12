РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. С начала года в городском округе Мытищи зафиксировали более 1,1 тысяч нарушений правил парковки при помощи приложения «Народный инспектор», сообщается на сайте администрации горокруга.
Наибольшее количество нарушителей правил парковки автомобилей зафиксировали в городских округах Одинцовский (5 131), Люберцы (1 654), Химки (1 328), Мытищи (1 174), Подольск (783), Сергиево-Посадский (490), Пушкинский (375).
В модуле «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел» можно оставить сообщения по вопросам: размещение транспорта на зеленых насаждениях; на детских и контейнерных площадках; сбросам мусора из автотранспорта. Зафиксированные случаи могут стать основанием для привлечения нарушителей к административной ответственности. Чтобы сообщить о нарушении, нужно авторизоваться в приложении «Добродел» и сделать видеозапись незаконной парковки во вкладке «Народный инспектор».
Обращение в «Народном инспекторе» рассматривает Госадмтехнадзор Московской области. Он принимает решение о назначении штрафа: от 1 до 5 тысяч рублей. В 2020 году специалисты рассмотрели 17 тысяч обращений по парковкам на газонах и цветниках.
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