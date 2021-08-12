РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. С начала года в городском округе Мытищи зафиксировали более 1,1 тысяч нарушений правил парковки при помощи приложения «Народный инспектор», сообщается на сайте администрации горокруга.

«С начала года при помощи приложения «Народный инспектор» зафиксировано 22 тысячи 651 случай парковки на газонах, детских игровых площадках и на территориях с зелеными насаждениями в Подмосковье», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Наибольшее количество нарушителей правил парковки автомобилей зафиксировали в городских округах Одинцовский (5 131), Люберцы (1 654), Химки (1 328), Мытищи (1 174), Подольск (783), Сергиево-Посадский (490), Пушкинский (375).

В модуле «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел» можно оставить сообщения по вопросам: размещение транспорта на зеленых насаждениях; на детских и контейнерных площадках; сбросам мусора из автотранспорта. Зафиксированные случаи могут стать основанием для привлечения нарушителей к административной ответственности. Чтобы сообщить о нарушении, нужно авторизоваться в приложении «Добродел» и сделать видеозапись незаконной парковки во вкладке «Народный инспектор».

Обращение в «Народном инспекторе» рассматривает Госадмтехнадзор Московской области. Он принимает решение о назначении штрафа: от 1 до 5 тысяч рублей. В 2020 году специалисты рассмотрели 17 тысяч обращений по парковкам на газонах и цветниках.