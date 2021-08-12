РИАМО - 12 авг. Более 8 млн туристов побывало уже в текущего году в Московской области. По итогам прошлого года регион стал лидером национального туристического рейтинга – 2020, составленным журналом «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Ведомство составило топ-5 усадеб, популярных у иностранных туристов. Всего на территории региона расположена 321 усадьба. Без таких символов дворянской жизни область невозможно представить.

На 1 месте топа оказалась усадьба Архангельское – самая масштабная. Уже 102 года она открыта для каждого гостя, здесь работает музей. Архангельское иногда называют подмосковным Версалем, здесь выращены 3 вида европейских парков - французский, итальянский и английский.

В самой усадьбе можно найти собрание сочинений Гомера, изданное в XVIII веке, а еще – 400 картин из собрания князя Юсупова. В 2020 году Архангельское посетили более 500 тыс. туристов.

На 2 месте – музей-заповедник «Горки Ленинские». У этого места даже есть определенная группа поклонников – жители Китая. Это связано с тем, что в этой стране очень трепетно относятся к Владимиру Ленину и всему, что с ним связано.

Прогулка начинается в самой усадьбе, где жил в последние годы Ленин. Дальше иностранцы осматривают музей В.И. Ленина и музей «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле». Китайцы любят приобретать здесь сувениры с изображением Владимира Ильича.

3 место топа занимает усадьба Быково. Она на сегодняшний день полузаброшена, однако по-прежнему привлекает гостей. Виды здесь весьма живописны и замечательно подходят для модной фотосессии. Найти усадьбу легко по церкви Владимирской иконы Божьей Матери с белой двухмаршевой лестницей, ее невозможно с чем-то перепутать. Она – единственная в России имеет овальную форму.

На 4 месте – две усадьбы, где провел свое детство Александр Пушкин, - Большие Вяземы и Захарово. На их территории организуют экскурсии, концерты, музыкальные вечера. Гости могут покататься на лошадях или взять напрокат лодку. Захарово по отдельным рейтингам признано лучшей усадьбой России.

Завершает выборку самых популярных усадеб – Мелихово. Здесь в течение 7 лет жизни писатель Антон Чехов создал 42 произведения. Иностранцам интересны экспозиции и экскурсии по дому писателя, флигелю «Чайка», «Амбулатории», а также постановки театра «Чеховская студия».

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