РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. В поселке Нахабино Красногорска задержали иностранца по подозрению в сбыте наркотиков, при себе у него было более 90 гр мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по горокругу.

Сотрудники полиции УМВД России по горокругу вблизи СНТ в поселке Нахабино задержали 24-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с неустановленным порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что в свертке находится вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – мефедрон, массой более 96 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.