РИАМО - 12 авг. Столичные власти приняли решение выделить дополнительно около 7,5 млрд рублей на реконструкцию поликлиник, на капремонт стационара на улице Двинцев и еще 4 зданий Центра паллиативной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ведем в Москве масштабную программу реконструкции городских поликлиник, создаем по сути новый стандарт амбулаторной службы. На замену морально и физически устаревшим зданиям москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что в зданиях будут размещены первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, которым нужно круглосуточное наблюдение, с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера.

«Паллиативная помощь - сложный и очень важный вид медицинской помощи, он требует особого внимания и заботы к пациентам. В последние годы мы многое сделали в этом направлении и продолжаем эту работу - создаем единую систему оказания помощи в стационарах и на дому», — добавил Собянин.

Обновленные филиалы Центра будут оснащены по стандарту паллиативной службы.

«Для пациентов и их родственников будут созданы максимально комфортные условия с высоким качеством ухода и лечения. Завершить работы планируем до конца этого года», — добавил мэр.

На сегодняшний день паллиативную помощь взрослым москвичам оказывают в нескольких медучреждениях. Ведущее среди них – центр паллиативной помощи (440 коек). В него входят 8 хосписов для взрослых и 18 отделений выездной помощи.

Кроме того, в 11 больницах есть отделения паллиативной помощи и сестринского ухода. А также по гранту правительства столицы помощь оказывают в благотворительной частной «Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской патриархии Русской православной церкви».

Детям паллиативную медпомощь оказывают в филиале профильного центра «Первый московский детский хоспис» - 30 коек, Морозовской детской городской клинической больнице – 40 коек, ДГКБ № 9 им. Сперанского – 16 коек и по гранту правительства Москвы в благотворительном частном детском хосписе «Дом с маяком».

Для поездок паллиативных пациентов в июне 2021 года был запущен проект «Социальное такси для детей и молодых взрослых, нуждающихся в паллиативной помощи».

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