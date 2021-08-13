РИАМО - 13 авг. Видный советский и российский военачальник, почетный гражданин Московской области Леонтий Кузнецов отмечает в пятницу свой 83-й день рождения.

Офицером Кузнецов прошел последовательно все должности от командира взвода до командующего армией, дослужился до воинского звания генерал-полковник.

В течение 7 лет Кузнецов являлся командующим войсками Московского военного округа. В этой должности принимал парад Победы на Красной площади 9 мая 1997 года и командовал парадами на Красной площади в 1995, 1996 и 1998 годах.

Леонтий Кузнецов родился 13 августа 1938 года в городе Аркадаке Саратовской области. Окончил Саратовское профессионально-техническое училище в 1961 году, Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова в 1963 году, Военную академию им. М. В. Фрунзе в 1974 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил им. К. Е. Ворошилова в 1981 году.

Трудовую деятельность начал токарем на заводе «Серп и молот» в Саратове в 1961 году, тогда же был призван рядовым на срочную военную службу, направлен на учебу в военное училище.

С 1963 по 1971 год Кузнецов был командиром взвода, командиром роты, начальником разведки полка, командиром батальона, с 1974 по 1979 год - командиром полка, замкомандира дивизии, с 1981 по 1988 год - командиром 207-й мотострелковой дивизии, замкомандующего 1-й общевойсковой армией, командующим армией.

С 1988 по 1990 год Кузнецов являлся начальником штаба Московского военного округа, с 1990 по 1991 год - начальником штаба Западной группы войск, затем начальником Главного оперативного управления – замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С 1992 по 1999 год Кузнецов командовал войсками Московского военного округа. В апреле 1999 года был уволен в запас по выслуге лет.

Леонтий Кузнецов награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, «За военные заслуги» и многочисленными медалями.

Постановлением губернатора Подмосковья от 22 октября 1999 года Кузнецову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».​