РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. В торгово-развлекательном центре «4Daily» Мытищ работает зона для буккроссинга, сообщается в Instagram-аккаунте ТРЦ.

На 1 этаже ТЦ «4Daily» расположена уютная зона с мягкими диванами и книжными полками – это буккроссинг, место, где можно безвозмездно обмениваться книгами.

Посетители могут принести книги из дома или взять их с полок. Девиз буккроссинга в ТРЦ - «Прочитал книгу - поделись с другими».

Адрес торгового центра: город Мытищи, улица Мира, строение 32/2.