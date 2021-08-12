РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. Более 85 тонн мяса не допустили в реализацию ветеринарные врачи отделов ветеринарно-санитарной экспертизы «Терветуправление №2» в городском округе Мытищи с начала года, сообщается в Instagram-аккаунте ГБУВ МО «Терветуправления №2».

Государственными ветеринарными врачами с предприятий по убою, выпущено в свободную реализацию свыше 4,2 тысяч тонн мяса говядины и свинины. На ветеринарном контроле и обслуживании в ГБУВ МО «Терветуправление №2» находятся 12 предприятий по убою и реализации мяса.

ГБУВ МО «Терветуправление №2» рекомендует приобретать мясо, продукцию в местах санкционированной торговли; убедиться в том, что мясо прошло обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу; потребовать ветеринарное свидетельство или QR-код.