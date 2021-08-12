РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Депутат Подольска Денис Бесогонов взял на контроль вопрос о благоустройстве территории рядом с домом №52 по улице Кирова.

Депутат Бесогонов 11 августа провел очередной личный прием граждан в помещении МУП «ЖПЭТ-2».

«В ходе приема поступило обращение от жительницы дома №52 по улице Кирова. Вопрос касался благоустройства придомовой территории. Запланировал выезд на место для проработки плана действий для решения вопроса», - написал Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».