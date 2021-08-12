РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 22 481 случай инфицирования, из них 65 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 1 143 случая заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 402 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 542 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 334 403 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>