РИАМО - 12 авг. Системы газоснабжения капитально отремонтировали в текущем году в 300 многоквартирных домах Подмосковья. Область занимает первое место по объему выполняемых работ капитального ремонта этих систем, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В своем ежегодном обращении к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев уделил особое внимание теме ремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах.

«Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ капитального ремонта систем газоснабжения, а также является одним из первых регионов, который начал проводить работы по ремонту системы газоснабжения в рамках программы капитального ремонта», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Всего в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Подмосковье на 2021 год запланировано заменить систему газоснабжения почти в 500 домах.