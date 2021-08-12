РИАМО - 12 авг. В Басманном районе столицы на ул. Большой Почтовой рабочие демонтировали незаконную надстройку к зданию начала XX века, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

Трехэтажное здание постройки начала XX века имеет общую площадь 1,045 тыс. кв. м.

В ходе проверки специалисты Госинспекции по недвижимости выявили, что на уровне третьего этажа незаконно сделан балкон из железобетонных конструкций площадью 35 кв. м.

«Балкон был пристроен незаконно, в плане БТИ здания не значился. Разрешительная документация на реконструкцию объекта не выдавалась, земельный участок для целей строительства также не предоставлялся. Кроме того, ввиду несоблюдения строительных норм и правил надстройка представляла угрозу здоровью и жизни граждан», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

Он уточнил, что на сегодняшний день нарушение устранено, самовольно возведенный балкон демонтировали.