РИАМО - 12 авг. Проверка началась в отношении сотрудника ФНС в Подмосковье, который закрывал долги налогоплательщиков со своего личного счета. В результате проверки его могут уволить, сообщает Газета.ru.

Сотрудник оплачивал небольшие долги – до 100 рублей – из своего кармана. Он рассказал, что гасил суммы, которые возникли «техническим образом». Такие мелкие суммы крайне сложно и долго взыскивать, поэтому проще было их оплатить самостоятельно.

По словам юриста, налогового консультанта компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Рубена Айвазяна, в действиях мужчины можно увидеть превышение должностных полномочий.

«Сотрудники налоговой службы — это не обычные сотрудники, с которыми только заключается трудовой договор. Здесь в действие входит и закон о государственной гражданской службе, и перечень очень жестких регламентов. Естественно, возможности уплачивать налоги, даже небольшие, не предусмотрено», — отметил юрист.

По его словам, не исключено, что таким образом налоговик добивался высоких показателей в работе.