РИАМО - 12 авг. На Московской железной дороге обеспокоены возросшим количеством людей, которые нарушают правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Так, за январь-июль число случаев травмирования увеличилось на 18%, сообщает пресс-служба МЖД.

С начала года машинисты МЖД применили свыше тысячи экстренных торможений для предотвращения несчастных случаев. Еще рабочие восстановили более 300 м ограждений пути, чтобы закрыть несанкционированные проходы граждан в зону движения поездов.

Среди самых распространенных нарушений на железной дороге – хождение по путям в неустановленных местах, переход перед приближающимся поездом и попытки влезть на платформу или спрыгнуть с нее.

Большинство нарушений происходит в Московском регионе (61% – Подмосковье, 24% – столица). В регионе интенсивное движение поездов, а железная дорога проходит через густонаселенные районы, где строятся новые дома.

Наибольшее количество граждан травмировано на станциях: Пушкино (7), Мытищи (5), Люберцы-1 (7), Перово (4), Виноградово (3) и перегонах Лосиноостровская – Мытищи (13), Москва-Ярославская – Лосиноостровская (12), Пушкино – Софрино (8), Люберцы – Быково (15), Быково – Раменское (13), Перово – Люберцы-1 (10).

Для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев на МЖД проводятся комплексные мероприятия. С начала текущего года привели к техтребованиям 45 пешеходных переходов и их инженерных сооружений на железной дороге, выполнили текущий ремонт 136 переходов, установили свыше 700 предупреждающих знаков.