РИАМО - 12 авг. Медовый, Яблочный, Ореховый спасы 21 августа отметят в музее-заповеднике «Мелихово», объединение трех этих православных праздников — традиция музея, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Гости смогут присутствовать на освящении яблок, угоститься ими, послушать духовные песнопения, принять участие в мастер-классах, узнать секреты старинных рецептов варенья и купить лакомство.

Еще можно прогуляться по саду и познакомиться с растениями и культурами, которые сажала семья Чехова, поучаствовать в интерактивной программе «Знакомство с русским крестьянским бытом», приобрести сувениры на ярмарке народных промыслов.

Кроме того, будут открыты все музейные экспозиции, пройдут экскурсии в доме писателя, флигеле «Чайка», «Амбулатории», на выставке «Пейзаж». Театр «Чеховская студия» представит небольшие инсценировки по произведениям А.П. Чехова.

На праздновании трех спасов планируется выступление ансамбля гусляров «Волшебные струны». Гости Мелихова услышат звучание нескольких видов гуслей: щипковых, клавишных и звончатых шлемовидных. Эти музыкальные инструменты являются историческим раритетом, их можно увидеть только в музыкальном музее им. М.И. Глинки.

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