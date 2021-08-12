РИАМО - 12 авг. Издательство «Эксмо» подало иск к мессенджеру Telegram из-за публикации пиратского контента, включая копии электронных книг. Мосгорсуд рассмотрит иски в августе, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Кроме того, удовлетворено заявление издательства о принятии предварительных обеспечительных мер по фактам незаконной публикации произведений «Ни Сы» автора Джен Синсеро и «Мара и морок» автора Лия Арден. Данные книги были размещены на страницах мобильного приложения Telegram.

Издательство впервые подало иски к данному сервису.

Согласно данным СМИ, убытки издателей от публикации пиратских копий книг в Telegram-каналах оцениваются Ассоциацией по защите авторских прав в интернете в 55 млрд рублей только за 2020 год.