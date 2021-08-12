РИАМО - 12 авг. С 2021 по 2025 года в рамках региональной программы «Культура Подмосковья» в области планируется модернизировать 55 домов культуры, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Депутаты профильного комитета регионального парламента оценили обновление Дома офицеров в Краснознаменске, где прошло выездное заседание.
Необходимость проведенного ремонта подчеркнула и заместитель председателя комитета Марина Шевченко. Она пояснила, что Дом офицеров – один из ключевых культурных объектов города.
«С большим интересом ознакомились с экспозицией современного выставочного центра с элементами интерактива, посвященной истории создания, строительства и развития города Краснознаменска и Главного испытательного космического центра имени Титова», - рассказала Шевченко.
В ходе заседания депутаты обсудили перспективы развития культурно-досуговых учреждений.
В настоящее время в регионе работают около 2 тыс. организаций в сфере культуры. Среди них 923 культурно-досуговух учреждения, 950 муниципальных и 1 государственная библиотека, 74 выставочных зала, 27 театров и 12 концертных организаций.
В ДК Подмосковья работают свыше 15 тыс. клубов, кружков и объединений. В них занимаются около 335 тыс. человек.
В небольших населенных пунктах клубы зачастую играют роль центре притяжения. При этом многие из них требуют обновления.
Благодаря этому проекту 19 театров получили новое оборудование и поставили 199 новых постановок, в 29 школ искусств закупили музыкальные инструменты, переоснастили 11 ДК и запустили 6 модельных библиотек.
Всего за 7 лет в регионе обновили и построили 59 ДК.
В 2021 году планируется провести капремонт 5 и реконструкцию 1 объекта – это ДК «Кучино» в Балашихе, Каринской сельский ДК в Зарайске, ДК на площади Пушкина и Ликино-Дулевская ДШИ Орехово-Зуевском округе, ДК в п. Правдинский в Пушкинском и КДЦ «Протон» в Протвине. А в Королеве переоснастят библиотеку-филиал №14.
Новые музыкальные инструменты и учебные материалы в этом году получат 33 учреждения допобразования.
Кроме того, в 2021 году в Подмосковье начали создавать цифровую платформу, которая объединит в себе все сведения о ДК и сделает запись в клубы простой и удобной. Система станет современной платформой, где можно будет быстро записаться в кружок и посмотреть афишу событий в Доме культуры. Планируется, что система заработает уже до конца 2021 года.
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