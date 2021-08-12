РИАМО - 12 авг. С 2021 по 2025 года в рамках региональной программы «Культура Подмосковья» в области планируется модернизировать 55 домов культуры, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Депутаты профильного комитета регионального парламента оценили обновление Дома офицеров в Краснознаменске, где прошло выездное заседание.

«Здесь работают свыше 20 клубных объединений – кружки, секции, различные творческие студии. Также разместились местное отделение «Юнармии», клуб проекта «Активное долголетие» и музей истории Космических войск». Считаю, что обновление материально-технической базы учреждений — одно из приоритетных направлений в сфере культуры», — отметил председатель комитета Олег Рожнов.

Необходимость проведенного ремонта подчеркнула и заместитель председателя комитета Марина Шевченко. Она пояснила, что Дом офицеров – один из ключевых культурных объектов города.

«С большим интересом ознакомились с экспозицией современного выставочного центра с элементами интерактива, посвященной истории создания, строительства и развития города Краснознаменска и Главного испытательного космического центра имени Титова», - рассказала Шевченко.

В ходе заседания депутаты обсудили перспективы развития культурно-досуговых учреждений.

В настоящее время в регионе работают около 2 тыс. организаций в сфере культуры. Среди них 923 культурно-досуговух учреждения, 950 муниципальных и 1 государственная библиотека, 74 выставочных зала, 27 театров и 12 концертных организаций.

В ДК Подмосковья работают свыше 15 тыс. клубов, кружков и объединений. В них занимаются около 335 тыс. человек.

В небольших населенных пунктах клубы зачастую играют роль центре притяжения. При этом многие из них требуют обновления.

«В регионе реализуется проект «Культура малой родины», который направлен, в том числе, на укрепление материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек», - рассказала член комитета, депутат Татьяна Сердюкова.

Благодаря этому проекту 19 театров получили новое оборудование и поставили 199 новых постановок, в 29 школ искусств закупили музыкальные инструменты, переоснастили 11 ДК и запустили 6 модельных библиотек.

Всего за 7 лет в регионе обновили и построили 59 ДК.

В 2021 году планируется провести капремонт 5 и реконструкцию 1 объекта – это ДК «Кучино» в Балашихе, Каринской сельский ДК в Зарайске, ДК на площади Пушкина и Ликино-Дулевская ДШИ Орехово-Зуевском округе, ДК в п. Правдинский в Пушкинском и КДЦ «Протон» в Протвине. А в Королеве переоснастят библиотеку-филиал №14.

Новые музыкальные инструменты и учебные материалы в этом году получат 33 учреждения допобразования.

Кроме того, в 2021 году в Подмосковье начали создавать цифровую платформу, которая объединит в себе все сведения о ДК и сделает запись в клубы простой и удобной. Система станет современной платформой, где можно будет быстро записаться в кружок и посмотреть афишу событий в Доме культуры. Планируется, что система заработает уже до конца 2021 года.