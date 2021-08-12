РИАМО - 12 авг. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что стране необходимо динамичное и поступательное развитие, тяжелые политическая и экономическая ситуации 90-х годов ХХ века не должны повториться. Об этом сообщает kp.ru.

«Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого мы все живем и работаем. В 1990-х я занимался аналогичной партийной работой, когда наше государство находилось в крайне тяжелой ситуации. Экономика тогда стагнировала, доверие к власти страны падало», - отметил Шойгу во время встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Министр уточнил, что в то время ему как-то пришлось побывать в 59 регионах страны за 60 суток.

По его словам, страна с той поры поменялась кардинально. В сравнении с 90-ми годами ответственность власти сильно возросла, так как российские власти «помимо того, что планируют сделать, отвечают и за то, что уже сделано».