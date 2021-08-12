РИАМО - 12 авг. Сотрудники ФСБ задержали в столице гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) по уголовному делу о государственной измене, сообщает ТАСС.

Следствие планирует отправить Александра Куранова под стражу на 2 месяца. В Лефортовском суд города подтвердили поступление ходатайства следствия. Однако детали дела не уточняются.

Согласно данным из открытых источников, Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» ХК «Ленинец».

Кроме того, Куранов – это ведущий специалист в области физики и химии плазмы. Он является автором свыше 100 научных работ.

Суд Москвы приговорил фигуранта дела о госизмене к 20 годам лишения свободы>>