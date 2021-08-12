РИАМО - 12 авг. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов возглавил медиарейтинг среди глав законодательных органов субъектов страны за июль 2021 года, сообщает компания «Медиалогия».

Также в топ-3 вошли Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Владимир Константинов (Республика Крым).

В июле СМИ сообщали, что председатель подмосковного парламента принял участие в совещании правительства, представителей руководства регионов, партии «Единая Россия», которое было посвящено росту цен на продукты питания. Он рассказал, что в Московской области в рамках партийного проекта «Народный контроль» с начала пандемии коронавируса проводился мониторинг стоимости продуктов, чтобы выявить необоснованное завышение цен.

Также сообщалось, что Брынцалов выступил с отчетом о своей работе за 5 лет перед жителями городского округа Балашиха. Помимо этого, спикер Мособлдумы пообщался с добровольцами единого центра сбора инициатив в программу «Подмосковье - территория перемен».

Более 7 млрд рублей из федерального бюджета получит Подмосковье на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медпомощи. Брынцалов отметил, что здравоохранение области испытывает огромные нагрузки, поэтому помощь от федерального центра поможет обеспечить плановую медпомощь в полном объеме.

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе базы СМИ, включающей свыше 66 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.