РИАМО - 12 авг. Празднование Дня города в Москве в 2021 году пройдет 11 и 12 сентября. Российская столица в этом году отмечает 874-летие, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение в четверг подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа празднования Дня города в этом году будет определена с учетом эпидситуации и необходимости соблюдения всех действующих санитарных норм и ограничений.

В 2020 году празднование пришлось на 5 и 6 сентября. Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, масштабных гуляний на улицах столицы было решено не проводить. Их перенесли в парки и на районные фестивальные площадки.

В 2016 году Собянин подписал закон, согласно которому праздновать День города Москвы можно либо в первую, либо во вторую субботу сентября. Раньше его отмечали только в первую субботу месяца. Это сделано для того, чтобы праздничные мероприятия не совпадали с траурными датами и днями памяти жертв терактов.

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