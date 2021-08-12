РИАМО - 12 авг. В июле текущего года пассажиры оформили свыше 348 тыс. билетов в приложении «Расписание и билеты ЦППК», в январе этот показатель составил почти 199 тыс. билетов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Всего за 7 месяцев в приложении приобрели более 2,1 млн билетов, тогда как за весь 2020 год таким способом купили около 2 млн билетов.

ЦППК активно развивает сервис цифровых услуг для всех категорий пассажиров, чтобы сделать приложение максимально удобным и функциональным, учитывая пожелания пользователей.

В мобильном приложении доступно оформление разовых билетов на электрички для проезда от ряда станций всех направлений МЖД. Также пользователям доступна программа лояльности «САКВОЯЖ Бонус» — ее участники могут копить бонусы за приобретение билетов в мобильном приложении и оплачивать ими покупки у партнеров.