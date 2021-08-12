РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. В городском округе Люберцы 18 августа проведут комплексную техническую проверку готовности муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения и системы экстренного оповещения населения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

18 августа с 12:00 до 13:00 по сетям телевидения и радиовещания в городском округе Люберцы будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки, а также произведено включение электросирен в режиме непрерывного звучания.

Контроль работы системы проведут на основании «План-графика проверок готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Люберцы и системы оповещения Московской области на 2021 год».