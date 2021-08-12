РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. Житель микрорайона Керамик подмосковной Балашихи написал обращение о том, что в его квартире вот уже второй день из крана течет некачественная вода желтого цвета, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи в четверг написал на портал жалобу о подаче некачественной воды в квартиру дома №4 по улице Заводской. Он отметил, что второй день идет грязная вода желтого цвета, и такое происходит регулярно.

«Сообщение направлено в работу исполнителю: администрации городского округа Балашиха. Срок решения: 24 августа», - говорится в ответе на портале.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.