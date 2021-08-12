РИАМО - 12 авг. В подмосковном Ногинске в отношении 37-летнего местного жителя возбудили дело после убийства 63-летнего отца, сообщает пресс-служба областного главка СК России.

По данным следствия, между мужчинами в ходе застолья произошла ссора. Сын схватил нож и несколько раз ударил им отца в грудь и шею. Ранения оказались смертельными. После произошедшего мужчина нанес себе множественные резаные раны лица и конечностей.

В полицию обратились жители дома, которые услышали громкие крики. Прибывшие на место ЧП сотрудники вызвали скорую помощь, раненого мужчину отправили в больницу.

Криминалисты осмотрели место преступления, назначены экспертизы.